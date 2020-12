Chvrches, Lauren Mayberry ha dado algunas pistas sobre qué esperar del próximo álbum de la banda, el cual se prevé que llegará en la primavera de 2021.

Este próximo disco será el cuarto de la banda, después de Love Is Dead de 2018 y su sencillo en colaboración que grabaron en el 2019 con Marshmello, “Here With Me”. En declaraciones a The Guardian, Lauren Mayberry dijo que el nuevo álbum tenía “definitivamente el ADN de Chvrches“, pero que las canciones no podían “encajar en ninguno de los tres primeros discos“.

“Quieres que sea como tu banda, pero quieres que sea una evolución suficiente para que no sea lo mismo una y otra vez”, dijo. ¿Pero cómo haces eso? Especialmente con la música pop de hoy en día, donde existe la presión de tomar tu sonido y pasarlo por el filtro de lo que es popular. Creo que puedes decir que somos nosotros, no screamo ni nada de eso “.

La cantante también habló sobre escribir y hacer el álbum durante la pandemia de coronavirus, y explicó que ya habían comenzado a trabajar en él antes de que se apoderara de la crisis de salud mundial. “El tema no necesariamente cambió, pero evolucionó debido a las circunstancias de 2020”, explicó.

“Creo que también fue útil para nosotros estar alejados de la mierda de la industria de la música. Todo el mundo dice que no piensas en esas cosas cuando estás haciendo un disco, pero en la práctica lo haces totalmente. Puede cerrar la puerta, pero se colara por la ventana “.

Añadió que trabajar en un disco durante una pandemia le dio a la banda tiempo para “desempacar y arreglar” ocho años de “equipaje”. “Como resultado, creo que esto es lo más emocionado que alguien en la banda ha estado con un álbum desde el primer disco”, finalizó.

Foto tomada del Instagram de Chvrches

