El dúo de música electrónica compuesto por Tom Rowlands y Ed Simons, nos hizo saber mediante sus redes sociales el viernes pasado, (18 de diciembre) que habían creado un nuevo mix. “¡Feliz Navidad y próspero año nuevo desde Chemical HQ!” la cuenta oficial de Twitter del dúo tuiteó. “¡Tom y Ed han entregado una nueva mezcla exclusiva para que la disfrutes!

Bajo el título de ODD BOD DISTRESS, se acerca mucho más a los sonidos y ritmos del 2-step industrial que ya exploraron, por ejemplo, en su álbum de 2015 Born In The Echoes, frente a la instrumentalización algo más tranquila y experimental de su último trabajo, No Geography

En una reseña por Karina Castillo: “No Geography es una invitación a bailar, a disfrutar, liberarte y dejarte llevar por el ritmo de la música. Pero por otro lado también es una protesta, en la que mediante diez temas, The Chemical Brothers incita a los fans a luchar, resistir y unirse a una batalla en la que el individuo ha sido alienado en un sistema que no se preocupa ya por la humanidad.”

A principios de este año, una exposición en el Design Museum de Londres exploró más sobre el mundo mundo visual detrás de algunos de los actos más emblemáticos de la música electrónica. Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers se llevo a cabo del 1 de abril al 26 de julio y exploró “el mundo hipnótico de la música electrónica, desde sus orígenes hasta sus sueños futuristas”.

Foto tomada de Instagram