C. Tangana y Nathy Peluso han respondido a las terribles críticas que ha tenido su más reciente sencillo colaborativo, “Ateo”.

Hace un par de días, El Madrileño y Peluso estrenaron esta canción, acompañada de un videoclip dirigido por el mismo cantante. Sin embargo, el audiovisual terminó siendo un huracán entre los feligreses y algunas autoridades eclesiásticas, debido a que ambos artistas aparecen dentro de la Catedral de Toledo realizando un baile con poses un poco “subidas de tono”.

La situación se puso bastante intensa, ya que además de desatar un debate en redes sociales, decenas de personas se juntaron a las afueras de la catedral para rezar e “intentar purificar el lugar”. Sin mencionar que el déan del templo, Juan Miguel Ferrer, presentó su renuncia, argumentando que el error fue que no hubo ningún representante de la iglesia inspeccionando la filmación del video.

Ante esto, en una reciente entrevista con Billboard Latin, C. Tangana respondió: “Me ha tomado por sorpresa y me ha dado pena, pero supongo que él mejor que nadie conoce cómo funciona la iglesia y él sabía lo que estaba sucediendo. A mí me da pena porque creo que era una oportunidad para decir algo bonito, algo moderno y algo tolerante de parte de la iglesia y, de repente, no ha quedado así”.

“Precisamente, mi idea del video era comparar cómo la censura que hacemos ahora mismo en las redes sociales y a la que estamos sometidos todos, a veces es mayor que incluso censuras clásicas como la censura de la iglesia. Al final, resulta que me creía yo que éramos más modernos de lo que somos”, agregó C. Tangana.

Por su parte, Nathy Peluso comentó: “Yo considero lo mismo, es algo hecho con amor y con respeto. Pero bueno, las perspectivas siempre pueden ser muy subjetivas y cada uno elige con qué sensibilidad lo toma, pero el foco nunca fue faltar al respeto, ni que desencadenará en la dimisión de esta persona”.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.