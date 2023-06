Bryan Cranston aclara los rumores sobre su retiro

Hace unos días, comenzaron a circular algunos rumores sobre que Bryan Cranston planeaba retirarse en 2026 e irse a vivir a Francia. Esto surgió a raíz de una entrevista que tuvo con GQ, sin embargo, en un reciente post en Instagram dijo que hubo un malentendido y lo que en realidad quiso decir es que sólo le pondrá una pausa al trabajo para enfocarse en su vida personal. Es decir, se tomará unas vacaciones.

“Hola a todos, espero que este pequeño mensaje los encuentre bien. Salieron algunas noticias que no estaban del todo claras… incluso para mí. Así que quería aclararlo. No me retiro”, escribió Bryan Cranston en un post que acompañó con una foto con su esposa.

“Lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años de edad en 2026. ¡Mierda, 70! Ni siquiera estoy seguro de qué significa ‘pausar’ por completo, pero en este momento, creo que significa que tomaré un año sabático por varias cosas. Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he podido en los últimos 25 años… no como esposa de una celebridad, sino como una amante; una pareja casada entrando en –bueno, seamos honestos- nuestros últimos años, con nuevas esperanzas, metas y experiencias”, continuó.

Y agregó: “En segundo lugar, será una especie de ‘reinicio’ a mi carrera. He tenido un viaje tan increíble durante más de dos décadas, interpretando personajes en televisión, películas y en el escenario con gente que sólo había soñado… hasta que realmente sucedió. No podría estar más agradecido por tales oportunidades. Dicho esto, siento que me estoy quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen. Por lo tanto, explorar una experiencia de vida más amplia me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica”.

En el mensaje, Bryan Cranston agrega que durante su año sabático se desconectará de las redes sociales y saldrá del mundo de los negocios para sumergirse “en las novelas clásicas que siempre” prometió que leería, pero que no lo ha hecho. Aunque, antes de que esto suceda, concluirá algunos “asuntos pendientes”.

“Pronto saldrán varias películas de las que estoy muy orgulloso, estoy produciendo algunas historias para televisión que realmente amo, y estoy pensando en regresar a Broadway, pero esta vez bajo una nueva luz… más tarde hablaré de eso. Por ahora, permítanme expresar mi profunda gratitud a todos ustedes que han sido tan increíblemente amables y generosos con su tiempo leyendo mis publicaciones y siguiendo mi carrera. Nunca doy por sentada mi buena fortuna. Soy bendecido, y hombre, lo sé. Les deseo lo mejor a todos… y los veré en el camino”, concluyó.