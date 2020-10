Este octubre Bruce Springsteen se acaparará de todo, ya que no sólo lanzará su nuevo material discográfico, sino que también estrenará su documental Letter To You a través de Apple TV+.

Este filme, que de hecho es una producción original de Apple, llegará a la plataforma de streaming el próximo 23 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco con The E Street Band. Ambos titulado de la misma forma, Letter To You.

Y de acuerdo con un comunicado, el documental dejará ver a fans de todo el mundo un detrás de cámaras del proceso creativo de Bruce Springsteen, capturando también las grabaciones de este nuevo álbum con The E Street Band en vivo. E igual incluirá interpretaciones de la toma final de diez de las canciones.

El documental fue escrito por el mismo Springsteen y dirigido por su frecuente colaborador Thom Zimny. Mientras que fue producido también por Zimny en conjunto con Jon Landau. Igual The Boss también aparece como productor ejecutivo.

Y para darnos una pequeña prueba de lo que nos espera con este nuevo filme, Springsteen ya compartió el teaser. Chécalo a continuación:

Recuerda también que el nuevo álbum de Bruce Springsteen con The E Street Band, Letter To You, ya se encuentra para pre-orden dando click aquí. Y que la canción que le da título al disco ya la puedes escuchar a través de todas las plataformas digitales.

Éste sería el primer material discográfico que The Boss lanza con The E Street Band desde 2014 con High Hopes.

Créditos foto de portada: Apple TV+.