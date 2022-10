Britney Spears ha contado la historia del día que su mamá le dio una cachetada por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

No es un hecho aislado que estas tres celebridades solían tener potentes fiestas a inicios de los 2000, mismas que en más de una ocasión las metieron en problemas. Tal fue el caso de Britney Spears, quien recientemente recordó la vez que una salida con Hilton y Lohan le costó una discusión con su madre Lynne Spears.

A través de un post en su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense se cuestionó cómo se sentiría darle una cachetada a alguien antes de revelar que en alguna ocasión ya estuvo del otro lado. “Les juro que nunca he abofeteado a nadie en toda mi vida!!! DARÍA CUALQUIER COSA POR VER LO QUE SE SIENTE… ¡SÓLO DIGO!”, escribió.

“¡La primera vez que me abofetearon fue una noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés! Kevin [Federline] me había dejado en ese momento, así que tenía una pequeña casa en la playa y mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡sí, estuve de fiesta hasta las 4 am y mi madre estaba ENOJADA! Entré, ella me miró y me abofeteó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, agregó Britney.

Por último, Britney Spears dijo que “quizás nunca sepa” lo que es cachetear a alguien, además de pedir a sus seguidores que “se comportaran con clase”, refiriéndose a que no atacaran a su mamá, ya que esto había sucedido hace 15 años y desde entonces, “todos han madurado”.

Foto de portada vía Facebook.