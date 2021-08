Las biopic de bandas legendarias se han vuelto muy famosas en los últimos años, el caso de mayor éxito comercial hasta este momento ha sido Bohemian rhapsody, cinta biográfica que nos habla sobre Freddy Mercury y su ascenso a la fama con Queen, pero una secuela podría estar próxima a desarrollarse.

Aunque sea difícil de imaginar, una secuela de esta película ha sido pensada por el equipo creativo desde que se estrenó la primera entrega, aunque a grandes rasgos, no ha pasado de unos borradores. Pues, sería complicado desarrollar una buena continuación, especialmente por las problemáticas que se abordarían, puesto que todos sabemos lo que ocurrió con Freddy.

Sin embargo, esta semana empezaron a correr muchos rumores de esta posible segunda parte, en parte gracias al legendario Brian May, quien a través de una charla en un Instagram live, soltó la información de que el equipo ya se había reunido y que se estaban peloteando algunas ideas al respecto.

“Hemos estado analizando ideas. Va a ser difícil seguir eso, ya que ninguno de nosotros podría haber predicho lo masivo que iba a ser (la película)”. Y es que, a pesar de la marcada división que se creó entre los críticos cuando Bohemian rhapsody fue estrenada, esta producción recaudó 900 millones de dólares a nivel mundial.

Pero, a unos días de sus declaraciones originales, Brian May le ha revelado al medio NME que quizá, después de todo, no hay ninguna secuela en desarrollo: “Hemos hablado de ello y, en este momento, no vemos el camino para hacerlo y, a menos que salte y nos derribe, no lo haremos”.

Así que, por ahora no existen planes certeros para una segunda entrega, aunque esto podría cambiar en los próximos meses.

Crédito foto de portada: 20th Century Fox