Este 3 de abril Boy Pablo se presentó en el festival online Verftet Online Music Festival donde tocó su versión de Piledriver Waltz de Arctic Monkeys.

En el festival donde también se presentó Aurora, Enslaved y Datarock, el músico de ascendencia chilena interpretó varias de sus canciones personales y este cover que más que parecerse a la versión del álbum Suck It And See (2011) de Arctic Monkeys, se parece al que grabó Alex Turner en solitario para el soundtrack de la película Submarine (2011).

Mucho más nostálgico y minimalista, escucha a esta promesa de la música en Noruega:

Como parte de su presentación en el festival, Boy Pablo también tocó imreallytiredthisdaysucks, Sick Feeling, Limitado, Ready/Problems, wtf y algunas más, con una interpretación tímida y tristona, humor por el que se ha caracterizado su estilo indie pop. Además tuco una pequeña entrevista que puedes ver en su canal de YouTube.

Acá te dejamos esta versión virtual de Feeling Lonely:

El último lanzamiento de Boy Pablo fue el sencillo Never Cared y su Spotify Singles el año pasado:

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de Boy Pablo.