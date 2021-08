Este 6 de agosto el icónico artista Andy Warhol hubiera cumplido 93 años y para rendirle homenaje, Blondie ha anunciado la creación de un especial NFT en conjunto con Hackatao.

La unión artística que estos dos tuvieron en la época de los ochenta revolucionó completamente la historia del arte y la música. Sin embargo, más que ser simples colegas, durante años la agrupación liderada por Debbie Harry mantuvo una estrecha amistad con Warhol que hoy los lleva a celebrar en grande el aniversario del multifacético artista.

A través de redes sociales, Blondie anunció que el mero día del 93 aniversario de Andy Warhol lanzarán una obra de arte criptográfica titulada Hack the borders, la cual estará basada en el primer retrato digital que el artista le tomó a Debbie Harry. “La expansión y el descubrimiento de la tecnología siempre me han fascinado, al igual que Andy. Me encanta la idea de honrar su memoria en su cumpleaños con nuestra colaboración con Hackatao“, explicó Harry en un post.

Por su parte, el guitarrista Chris Stein comentó: “Escuché sobre Hackatao desde el principio, cuando el fenómeno NFT se generalizó. Andy, que adoptó la tecnología moderna, sin duda habría creado sus propios NFT. Me atrae la falta de control que hasta ahora es un factor significativo en todo esto”.

Hack the borders será lanzada el próximo 6 de agosto a través de la plataforma Nifty Gateway. Serán múltiples ediciones las que estarán disponibles pero todas vendrán acompañadas de música original creada por Chris Stein y un poema escrito y recitado por la misma Debbie Harry.

Sin duda la banda neoyorquina le dio al clavo con este lanzamiento y una vez más demuestran estar un paso adelante que todos, abriéndole paso a una nueva forma de vivir el arte y la música.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.