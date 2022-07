Poco a poco se han ido revelando los detalles de la sexta temporada de Black mirror, y la nueva actualización fue con respecto al elenco.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix ya tiene la lista de actores que protagonizarán los primeros tres episodios de la serie creada por Charlie Brooker y Annabel Jones. Entre los artistas confirmados están Aaron Paul, a quien seguro reconocerás por su protagónico en Breaking bad, y la actriz de House of cards, Kate Mara.

De igual forma, Josh Hartnett (Penny dreadful), Zazie Beetz (Joker), Paapa Essiedu (I may destroy you), Danny Ramirez (The gifted), Clara Rugaard (Teen spirit), Auden Thornton (Beauty mark) y Anjana Vasan (Killing Eve) formarán parte de la sexta temporada de Black Mirror.

Hasta el momento son pocas las noticias que se tienen sobre esta nueva tanda de capítulos, pero es un hecho que tendrá un “alcance mucho más cinematográfico”, con cada capítulo “tratado como una película individual”, según lo reveló hace unos meses Variety.

La sexta temporada de Black mirror llegará después de un problema de derechos que tuvieron el creador de la serie Charlie Brooker y su socia creativa Annabel Jones. Según se ha comentado, estos dos cerraron su compañía de producción House Of Tomorrow para firmar un contrato con Netflix bajo la marca Broke and Bones. La situación puso en un limbo el futuro de la serie, ya que sus derechos se quedaron en la empresa matriz de House Of Tomorrow, Endemol Shine Group, y luego se transfirieron a Banijay Group; al final Netflix los recuperó a través de una asociación con Banijay Group.

