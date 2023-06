Charlie Booker intentó hacer un episodio de ‘Black mirror’ mediante un software de IA

La serie de antología Black mirror se ha caracterizado por presentarnos historias enfocadas en la relación entre la humanidad y la tecnología, por lo regular con finales un poco aterradores. En unos días su sexta temporada llegará a Netflix, por lo que Brooker, creador del show, tuvo una entrevista con Empire, en la que confesó que llegó a intentar hacer un episodio utilizando el popular software de Inteligencia Artificial, ChatGPT.

“He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir ‘generar episodio de Black mirror‘ y apareció algo que, a primera vista, parece plausible, pero a segunda vista es una mierda. Porque todo lo que hace es buscar todas las sinopsis de los episodios anteriores de Black mirror y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, te das cuenta que no hay ningún pensamiento original ahí. Es [el impresionista de la década de 1970] Mike Yarwood: hay una referencia de actualidad”, explicó Charlie Booker.

Sin embargo, Charlie Booker dijo que el software resultó útil para ver lo que no se debía hacer en los próximos episodios: “Era consciente de que había escrito muchos episodios en los que alguien dice ‘¡oh, estuve dentro de una computadora todo el tiempo!’. Así que pensé ‘voy a descartar cualquier idea de lo que creo que es un episodio de Black mirror’. No tiene sentido tener un programa de antología si no puedes romper tus propias reglas. Sólo una especie de agradable vaso de agua fría en la cara”.

Black mirror 6 presenta las actuaciones de Salma Hayek, Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Anjana Vasan, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Monica Dolan, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin y Zazie Beetz.

Su estreno está programado para el próximo 15 de junio. Acá te dejamos el tráiler oficial: