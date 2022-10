Björk es una de las artistas más influyentes de los últimos años y es de dominio público que su talento no sólo va en lo práctico, sino también en lo teórico. La islandesa tiene un amplio conocimiento en la industria musical, mismo que ha adquirido a lo largo de más de cuatro décadas que lleva en el medio.

En ningún momento la cantante ha dejado de nutrirse e inspirarse de colegas e importantes artistas de diferentes épocas y, como cualquier otro terrenal, ella también tiene su propia colección de discos que le han dejado huella. Hablando de esto, en una antigua entrevista con The rest is noise (vía Far Out Magazine), Björk se dio a la tarea de nombrar aquellos álbumes que considera indispensables en su vida.

La lista que creó la artista cuenta con un total de 13 títulos, entre los que se incluyen desde éxitos pop de los 50’s y 70’s hasta obras orquestales clásicas. Aunque de todas las piezas, Björk hizo especial énfasis en un trabajo de Kate Bush, por su relevancia en el feminismo y el papel que desempeñó para las mujeres en la industria musical.

“Era todo un poco sexista. La gente pensaba que Kate Bush estaba loca. La gente se avergonzaba de admitir que realmente les gustaba. (…) Una cosa buena del feminismo hoy en día es que ella no es una amenaza en absoluto”, explicó.

Checa a continuación la lista de los discos favoritos de la islandesa:

Thai Pop – Siamese Soul, Volume 2

Steve Reich – Tehillim; Steve Reich and Musicians

Mahler – Symphony No. 10 [performing version by Deryck Cooke]; Simon Rattle conducting the Berlin Philharmonic

Berg Lulu; Teresa Stratas, Franz Mazura, Kenneth Riegel, Yvonne Minton, Pierre Boulez conducting the Paris Opera Orchestra

Alim Qasimov – Azerbaijan: The Art of the Mugham

Joni Mitchell – Don Juan’s Reckless Daughter

Kate Bush – The Dreaming

Nico – Desertshore

Public Enemy – It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

Aphex Twin – Drukqs

Panasonic – Panasonic EP

Black Dog Productions – Bytes

James Blake – James Blake

