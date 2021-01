Billie Eilish reveló que su familia le ayudó a escribir la línea final de “Lo Vas A Olvidar”, su tan esperada canción en colaboración con Rosalía.

En una reciente entrevista con Zane Lowe de Apple Music, Eilish comentó que no sólo tuvo la ayuda de su hermano y colaborador Finneas, sino que también su papá y mamá e incluso la pareja de su hermano le ayudaron con la línea: “You say it to me like it’s something I have any choice in / If I wasn’t important, then why would you waste all your poison?”

“Así que mi mamá, mi papá, Finneas, yo, la novia de Finneas, Claudia… todos bajamos al estudio y escuchamos, y Finneas y yo estábamos como: ‘¿Deberíamos escribir esta línea ahora mismo?’”, comentó.

“Entonces estaba sentada en la habitación con toda mi familia”, continuó explicando. “Los dos, todos, incluidos mi papá y mi mamá decían: ‘¿Y si fuera como…?’. Todos estábamos dando ideas. Entonces, técnicamente, deberían tener un crédito de escritura porque todos escribimos esa línea justo al final.”

“Lo Vas A Olvidar” fue lanzada esta semana como la primera canción en la que vemos a Billie Eilish y Rosalía trabajar juntas. Esta formará parte del nuevo capítulo especial de Euphoria y ya la encuentras en todas las plataformas digitales.

Te dejamos a continuación la entrevista completa que Billie Eilish tuvo con Zane Lowe en promoción de “Lo Vas A Olvidar”:

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.