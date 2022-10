Bill Murray ha sido acusado de agredir sexualmente a una mujer en el set de Being mortal, la nueva película de Aziz Ansari.

Luego de que el actor fuera suspendido de la producción por “comportamiento inapropiado”, Puck publicó un informe en donde se asegura que la estrella de Hollywood agredió sexualmente a un miembro del equipo del filme. “Murray sintió que esta mujer mucho más joven había estado coqueteando con él”, dice el comunicado.

“Entonces, en un momento, cuando los dos estaban muy cerca de una cama que era parte de la producción, Murray comenzó a besar su cuerpo y a sentarse sobre ella. Quizás fue una comedia física poco clara, pero no fue anunciada. Ella no podía moverse porque él la superaba. Luego, la besó en la boca, aunque cuando lo hizo, tanto Murray como la mujer llevaban mascarillas, debido a los protocolos de Covid”, continúa.

De acuerdo con Far Out Magazine, la empleada presentó un a queja formal, por lo que Searchlight suspendió toda la producción de la cinta. Aunque posteriormente la mujer y Bill Murray llegaron a un acuerdo de mas de 100,000 dólares el estudio de cine no ha mostrado intenciones por retomar las filmaciones.

Cuando recién fue suspendido, Bill Murray confesó que había hecho algo que le había “parecido divertido y no fue tomado de esa manera”. Pero, su comportamiento en el set de Being mortal no se aleja tanto de las recientes declaraciones de Geena Davis, quien aseguró que el actor la acosó en una ocasión.

Foto de portada tomada del Facebook de Isla de Perros.