Es inglés, pero la historia de Benjamin Clementine está íntimamente ligada con Francia, donde tuvo que ganarse la vida actuando en las calles y estaciones del metro (incluso vivió una temporada como un homeless), hasta que fue descubierto y su destino cambió.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es un extraordinario cantante que posee un vozarrón capaz de hacer llorar incluso a las piedras; interpreta mientras toca el piano de forma impresionante y debutó discográficamente en 2015 con el álbum At Least For Now.

Ahora se acerca a su tercer disco que llevará por nombre And I Have Been, previsto para comenzar a sonar el próximo 28 de octubre, y del que ha colocado como adelanto a una canción llamada “Genesis”.

Benjamin Clementine ha compuesto otra de sus maravillas tan conmovedoras, pero ahora nos sorprende con ciertas variaciones rítmicas, la presencia de un teclado muy vintage y el acompañamiento de un coro para dar todavía mayor riqueza vocal.

Un auténtico heredero del legado artístico de Nina Simone regresa a los escenarios con muchas reflexiones provocadas por la pandemia: “Como todos, yo también me enfrenté a un montón de lecciones, complicaciones y epifanías relacionadas con el hecho de compartir mi camino con alguien especial”.

Benjamin Clementine también contó que ha compuesto muchísimo material, por lo que And I Have Been es sólo la primera parte y llegará su complemento para 2023. Mientras tanto hay que regodearnos con “Genesis” que es sublime y estremecedora.

And I Have Been contiene las siguientes canciones:

“Residue”

“Delighted”

“Difference”

“Genesis”

“Gypsy, BC”

“Atonement”

“Last Movement Of Hope”

“Copening”

“Weakend”

“Auxiliary”

“Loveluster”

“Recommence”

