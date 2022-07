¿Trip-hop en pleno 2022? Y del bueno, que además sorprende porque llega desde Grecia, pero no es lo único que se escucha en el segundo álbum de Bengoa, un Music for Your Red Parts, que llega 8 años después de lo que fuera su debut con What You Give, y en el que priva una diversidad sonora muy mediterránea, ya que se alimenta del Nu jazz y el dowtempo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Bengoa hace de todo: compone, produce, es DJ e incluso dueño de SAOS Records, con quien pública una incursión de 9 tracks en la que las programaciones alternan con un muy interesante uso del saxofón y la trompeta; además de un atractivo registro vocal de parte de diversas mujeres, tal como se evidencia en “None Of This is True”.

La propuesta de Bengoa se centra en la búsqueda de ese halo sexy en la música y que se concreta en “A Blindman´s Morning Walk”, que precisamente busca proporcionar sorpresas del mundo exterior para estimular los sentidos; ese sax es digno de una película de misterio que incluya a una femme fatale. ¡Una canción buenísima!

Toda esa exuberancia griega se cuela en Music for Your Red Parts, cuya sensación no niega el legado de Massive Attack y Tricky al panorama de la música contemporánea; hay muchos ambientes narcóticos, texturas misteriosas y cierto anhelo de liberar al deseo contenido.

Seguro Bengoa entre tantas islas y playas determinó que era momento para dedicarle un disco entero a las partes más asoleadas de las personas. Es así que cada persona puede determinar a qué parte de su anatomía se refiere… mientras suenan melodías hipnóticas.

