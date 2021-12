Matt Reeves, director y escritor de The Batman, ha revelado que el personaje de Robert Pattinson en la película está inspirado en Kurt Cobain.

En una reciente entrevista, el cineasta habló abiertamente sobre el Bruce Wayne interpretado por Pattinson y las inspiraciones que hubo detrás de él. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando aseguró que el fallecido integrante de Nirvana fue la base para la creación de esta nueva y oscura versión del personaje de DC Comics.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto puse ‘Something in the way’ de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que ya hemos visto antes, tener otra versión que pasó por una gran tragedia y se convirtió en recluso”, explicó.

Asimismo, Matt Reeves comentó que fue gracias a la película Good time que se dio cuenta que Robert Pattinson era el indicado para interpretar a este Batman. “En esa película puedes sentir su vulnerabilidad y desesperación, pero también puedes sentir su poder”, dijo.

“También tiene esa cosa de Kurt Cobain, que lo hace parecer una estrella de rock, pero también sientes que podría ser un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con Last days de Gus Van Sant y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de señorío en descomposición”, agregó.

Recuerda que The Batman de Matt Reeves se estrena en cines el próximo 4 de marzo.