En tres ciudades al este de Inglaterra, los residentes de dicha zona amanecieron con una gran sorpresa, pues algunas bardas de su localidad habian sido intervenidas con un poco de arte callejero. Sin embargo, esa no fue la sorpresa, sino que dichas obras tenían un estilo similar al de Banksy.

El artista británico parece haber atacado de nuevo, y es que las similitudes con su trabajo en las nuevas obras son enormes. De hecho, no tuvo que pasar mucho tiempo para que las imágenes que muestran las bardas pintadas empezaran a darle la vuelta a Inglaterra; lo que ha levantado nuevamente la mirada de las personas sobre este icónico pintor.

La primera obra apareció en una localidad llamada Suffolk, en ella tenemos el retrato de tres niños con rasgos asiáticos vestidos de marineros, uno sostiene un catalejo y un mensaje escrito en letras mayúsculas dice: “Todos estamos en el mismo barco”. La segunda obra se descubrió en Lowestoft y se trata de un niño construyendo un castillo de arena, en esa misma zona también apareció la pintura de una gaviota.

Por último, otra obra que podría ser atribuida al artista fue descubierta a unos metros de una parada de autobuses en la localidad de Great Yarmouth, la pintura en cuestión se trata de una pareja bailando. Aunque eso no fue todo, pues en esa misma localidad se halló otra, la cual es un ratón con el letrero “Go big or go home“.

“Estamos tan intrigados y curiosos como todo el mundo en cuanto a si estos podrían ser auténticos Banksys“, le dijo Sheila Oxtoby, directora ejecutiva del ayuntamiento de esa localidad, a la BBC. “Sería estupendo pensar que lo son, pero realmente no lo sabemos”, concluyó.

Sin embargo, las redes sociales de Banksy no han mostrado actividad, así que podrían tratarse de muy buenas imitaciones.

Crédito foto de portada: Twitter