Bad Bunny estrena video con Frank Ocean, Ronaldinho y más

Tal y como lo prometió hace unos días, Bad Bunny regresó el día de hoy con “WHERE SHE GOES”, sencillo en el que lo encontramos explorando los terrenos del género musical jersey club. Cabe mencionar que a diferencia de lo que los fans imaginaban por el título, la canción viene completamente en español con lyrics que hablan sobre una relación en la que el ego y el orgullo se interponen.

Por si esto fuera poco, Bad Bunny acompañó el tema con un video musical dirigido por su concurrente colaborador Stillz. En el clip encontramos al puertorriqueño viajando al desierto para vivir una fantasía en la que aparece Frank Ocean, Lil Uzi Vert, Dominic Fike, Ronaldinho, Sabrina Lada, Juliana Nalú, Isabella Manderson, entre otros.

Respecto a “WHERE SHE GOES”, en entrevista con Zane Lowe, Bad Bunny explicó: “Esperaba hacer música este año. Sólo lo sentí. Tuve esta idea, tuve este sentimiento y dije ‘joder, hagámoslo’. De eso se trata la música, de divertirnos… por eso me gusta tanto esta canción, me encanta”.

“La he estado escuchando 100 veces al día. El video también es una locura, así que estoy muy emocionado de mostrarle al mundo mi nuevo trabajo. Yo estaba en Los Ángeles. Mi amigo Mag, uno de mis productores, me envió este ritmo hace como ocho o nueve meses. Y desde que lo escuché, me gustó, pero no escribí nada, sólo lo guardé”, agregó.

Échale un vistazo al video y recuerda que la canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales.