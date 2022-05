La secuela de Avatar, El camino del agua, llegará a las salas de cine a finales de este año, y por fin tenemos un primer vistazo.

A 13 años de haberse convertido en la película más taquillera de la historia del cine, Avatar regresará a la pantalla grande para presentar la primera de cuatro secuelas que ya están en desarrollo. El tráiler de esta nueva entrega se estuvo proyectando a lo largo del fin de semana en las funciones de Doctor Strange in the multiverse of madness, hasta que hoy fue liberado en línea.

El camino del agua está ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, mostrándonos la historia de la familia Sully: el peligro que los acecha, sus esfuerzos por mantenerse a salvo, las batallas que enfrentan y las tragedias que sobrellevan. De nueva cuenta, el filme estuvo bajo la dirección de James Cameron.

Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder y Giovanni Ribisi están de regreso para protagonizar la película. Además, también se ha confirmado la participación de Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

Avatar: El camino del agua se estrenará el próximo 15 de diciembre, pero, para ir preparando a la audiencia, el 22 de septiembre se reestrenará la primera parte en cines.

Checa a continuación el tráiler:

Foto de portada: Cortesía.