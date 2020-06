La secuela de la película de terror Attack The Block podría hacerse realidad, según comentó Joe Cornish. Quien confirmó que él y John Boyega, protagonista del filme, ya se encuentran discutiendo sobre la realización de una segunda parte.

Fue a través del podcast Script Apart, que el escritor de cómics anunció la gran noticia:

Posteriormente el actor John Boyega alimentó los rumores citando un tuit con la noticia que había dado el director, y escribiendo únicamente: “Creo que necesitaré todo Londres para un ejército en este”.

….think imma need the whole of London for an army on this one…… https://t.co/hGu9IL4UBJ

