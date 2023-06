‘Asteroid City’: Nuestro nerd favorito se pone filosófico

No hay sorpresas con Wes Anderson. Sí, ya sabemos que en cada nueva entrega del director estadounidense habrá un elenco de súper estrellas, escenografías alucinantes, una fotografía espectacular y momentos con una alta probabilidad en convertirse en reels para Instagram y TikTok. Asteroid City tiene todo eso. La diferencia: esta vez nuestro nerd favorito se pone filosófico.

A la fórmula, se adhiere cierto tono borgiano (somos el sueño de alguien más), utilizando una puesta teatral en un desierto para buscar la respuesta al significado de la vida. En este nuevo filme, Anderson confronta su lado racional con los misterios de la vida y la naturaleza. Niños prodigio, fotógrafos de guerra y una diva de cine son sus personajes principales,: el medio perfecto para disparar unos diálogos finamente construidos que retan a la agilidad mental del espectador.

Si estéticamente la película nos seduce con facilidad, el guión es un reto a la reflexión sobre la búsqueda inútil por encontrar el sentido de vivir. Con un claro guiño al cine de ciencia ficción de los años 50, Wes Anderson no tiene reparo en mostrar la maestría que posee para dirigir e imprimir su sello tan particular a la hora de crear películas de altos vuelos.

Asteroid City nos da un golpe de realidad y nos reconforta al mismo tiempo. No hay un momento perfecto, no todas las preguntas tienen respuesta. Y aunque tengamos la oportunidad de desarrollar una conversación con la persona que escribe nuestra historia, quizá lo mejor que podemos hacer es no angustiarnos por la siguiente escena. Sí, dejemos que el escritor continúe escribiendo…