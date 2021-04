Artistas y pensadores disertan sobre los retos actuales en Arte, política y contracultura, El mundo hoy.

El Museo Universitario del Chopo presenta un ciclo de conversaciones en las que reúne a pensadores, artistas, académicos, activistas y políticos de diversas partes del mundo para dialogar sobre el estado del mundo actualmente.

Arte, política y contracultura, El mundo hoy va del 6 de abril al 18 de mayo por el Facebook live y Youtube del Museo del Chopo martes y jueves a las 12:00 am de la CDMX; el ciclo es organizado por el Chopo con el Centre for Postcolonial Studies de Goldsmiths, University of London en el Reino Unido; en colaboración con el Instituto de Geografía de la UNAM y Cultura en Directo.

Consulta toda la INFO AQUI.