Zack Snyder habla sobre la situación de ‘Army of the dead 2’

En 2021, Zack Snyder confirmó que Netflix ya había dado luz verde a la segunda parte de Army of the dead,parte de un acuerdo que firmaron para desarrollar contenido juntos. Desde entonces no se supo más al respecto, hasta que en una reciente entrevista con The Nerd Queens, el cineasta habló sobre el estado del filme.

Según explicó Snyder, la película sigue de pie, sin embargo, tuvo que pausar su producción por otros compromisos que tiene, entre ellos Rebel moon, un proyecto que “ha necesitado la mayor parte” de su atención. “En lo que respecta al Universo Army… todavía está vivo y bien en mi mente. Sé exactamente lo que haría”, dijo.

“Realmente depende de cómo tratamos de descubrir cómo avanzamos con Rebel moon y su universo. No es un compromiso pequeño lo de Rebel moon. Una cosa de ciencia ficción a esta escala requiere mucha atención para que todo tenga sentido”, agregó Zack Snyder.

La idea es que Rebel moon se estrene en diciembre de este año en Netflix, así que probablemente la producción de Army of the dead 2 pueda comenzar a inicios de 2024.