“Parquet Courts es la historia de nuestros veinte, una época importante para cualquiera; aunque para nosotros significó vernos crecer dentro de una banda”. Así habla Andrew Savage de lo hecho junto a Sean Yeaton, Maxwell Savage y Austin Brown, el cuarteto de Nueva York que logró consolidarse como “la banda de rock joven más excitante de América”. Pero hay más; tras diez años de carrera, y aprovechando su visita a México, A. Savage nos cuenta del papel que desempeña en Parquet Courts, sobre su disco solista y también respecto a lo que le depara el futuro.

TXT y FOTOS: Daniel Pichardo

A. Savage es el guitarrista y cantante de los Parquet Courts, una banda que en 2020 cumplió diez años desde que que se mudó a Nueva York para convertirse en una bomba de tiempo que explotaría con su debut, American specialties; donde sirvió en un plato un par de guitarras, voces rasposas y un bajo a la línea. Un platillo crudo que abrió el camino para Light up gold; una pedrada desde la primera nota.

“Alrededor de 2013 la banda empezó a hacer muchos conciertos, pasó muy rápido el tiempo. A partir de entonces no paramos durante 7 años… hasta la pandemia en 2020. Cuando las cosas pasan tan rápido no aquilatas cuánto o cómo has cambiado. Yo descubrí entonces todo lo que nos había ocurrido: lo mucho que nos había pasado a los cuatro, cómo había cambiado la banda y cuánto habíamos logrado con ella”, dice Andrew al mirar hacia atrás.

Sunbathing animal y Human performance fueron discos donde Parquet Courts no se encasilló; son trabajos que funcionan como un registro de lo que sucedía en las mentes de Sean, Maxwell, Austin y Andrew en esos días. “Creo que cada disco representa un momento y un tiempo para la banda, las ideas que albergábamos al grabar. Todos los álbumes aportan algo único, por eso quisiera que la gente se diera cuenta de que la banda no sólo soy yo, como si fuera el líder o algo así; somos cuatro músicos generando ideas, complementándonos”. En 2017, junto a Daniele Luppi y Karen O, el cuarteto lanzó Milano al tiempo que A. Savage reflexionaba sobre algunas composiciones que no iban con el concepto de la banda, pues tenían motivos más personales y un formato más rústico. Thawing dawn fue el resultado de esa separación de caminos, un primer disco solista donde su autor encapsuló todo lo que pasaba por su mente; sentimientos que hablan por sí solos al ritmo de una guitarra.

“Quería hacer algo completamente mío, que sólo yo estuviera en el estudio tomando decisiones en cuanto a arreglos y producción. Sin embargo es muy lindo tener también a Parquet Courts, gracias a la banda aprecio la experiencia colaborativa. Este disco, Thawing dawn, es una obra solitaria, cálida y sabrosa, como un café negro”, cuenta Andrew, alzando su taza para dar un sorbo.

Wide awake!, con la frase: “savage is my name because savage is how I feel”, es un disco en el que los Parquet Courts abarcan nuevos estilos, encarando los procesos creativos como una familia que capitaliza sus años de convivencia. “Ahora me doy cuenta de que me gusta estar en una banda con esos tres tipos que amo como hermanos. Porque en realidad Maxwell es mi hermano, tal como Sean y Austin. Me encanta tocar música con ellos, viajar por el mundo, ir a estudios de grabación y hacer discos”. Con el mundo en pausa debido a la pandemia, sin sitios dónde presentar su música, A. Savage trató “de encontrar otro pensamiento, porque era muy deprimente no tener música qué tocar o gente para ver. Ahí me di cuenta cómo se siente cuando algo especial te es arrebatado. Afortunadamente ahora todo está cambiando, volviendo a la normalidad poco a poco”.

Parquet Courts fue uno de los muchos afectados por el confinamiento; no lograron concretar la salida de su nuevo material, su séptimo golpe. “Pueden esperar el que será el mejor álbum de Parquet Courts hasta ahora, honestamente”, considera Andrew; “lo terminamos previo al comienzo la pandemia, fue lo último que hicimos antes de que el mundo se incendiara por completo”. Sobre su futuro como solista, el músico cerca: “no estoy grabando nada por ahora. Aún estoy en el proceso de escribir canciones y no sé qué tan pronto podría dar a conocer algo, ojalá sea pronto”.