Desde Gante, Bélgica, nos llega el label Daue. Su filosofía de trabajo es interesante pues combina lo gráfico, a cargo de Femke Strijbol, y lo sonoro para que conforme una sola pieza.

Su última referencia tiene en la parte musical la nueva obra del compuesto por Taylor Deupree y Marcus Fischer titulado Februarys.

Se trata de un disco de ambient delicado y electro acústico. Un ensamblaje de paisajes que se hacen físicos de la mano de loops de guitarra y programaciones que se ubican entre capas de synth.

Taylor Deupree y Marcus Fischer llevan colaborando más de 10 años después de la primera grabación del mítico In A Place Of Such Graceful Shapes publicado en 12 k en 2011.

Sin haberse conocido antes del día en que comenzaron. Desde entonces, y en cada oportunidad que tienen juntos, graban. Ya sea en uno de sus respectivos estudios, en el escenario en algún lugar o en una habitación de hotel durante la gira, las máquinas de cinta están funcionando. Por alguna razón, esto a menudo parece suceder en el mes de febrero. Tal vez resulte ser el momento en que tienen más libertad para viajar, o tal vez un amor compartido por los paisajes cubiertos de nieve, pero algo los une en los meses de invierno para crear música juntos. Februarys es una colección de grabaciones tomadas en los últimos años de estas sesiones. Comenzó por primera vez en una habitación de hotel en Islandia y terminó en el estudio de Deupree en 2021. Es una especie de diario que recopila estos tiempos en una pequeña caja de sonidos.