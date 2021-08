La última gran polémica de Amazon prime fue respecto al excesivo presupuesto que se usaría en su serie de The lord of the rings, pero con la primera imagen mostrada ya quedó esclarecida la razón de su titánico gasto.

Como se venia mencionando desde hace tiempo, Amazon adquirió los derechos para crear una historia sobre la tierra media gobernada por los hombres; donde la magia, el mal y el bien se encuentran en una batalla constante. Ahora, a poco más de un año de su estreno, se ha liberado la primera imagen de este basto mundo.

De acuerdo con Amazon, el primer capítulo de esta nueva serie llegará a la plataforma de streaming el 2 de septiembre de 2022, así fue confirmado hace unas horas junto con la primera imagen oficial; la cual se ve despampanante y justifica totalmente su gasto multimillonario en la creación de este nuevo show.

Según la trama, esta serie nos situará miles de años antes de los acontecimientos vistos en las películas dirigidas por Peter Jackson, por lo que si esperabas una aparición de Frodo, Gandalf o Aragorn, lamentamos decepcionarte, pero estos aun ni nacían en ese momento.

Jennifer Salke, responsable de Amazon Studios destacó la serie como una producción que sorprenderá a todos: “¡No puedo expresar suficientemente qué tan emocionados estamos de llevar a nuestro público global en un viaje nuevo y épico a través de la Tierra Media! Nuestros talentosos productores, elenco, creativos y equipos de producción han trabajado sin descanso en Nueva Zelanda para dar vida a esta impresionante visión jamás contada”.

Crédito foto de portada: Amazon studios