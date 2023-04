Al Pacino explica porqué ‘The godfather 1’ es mejor que su secuela

Actualmente, Al Pacino se en entra en medio de una gira de entrevistas para hablar de su ilustre carrera que incluye títulos como The Godfather, Scarface, Serpico y Heat. Su más reciente charla fue con David Rubenstein, con quien principalmente abordó su trabajo en la legendaria saga de Francis Ford Coppola, asegurando que la primera entrega de The godfather es mejor que su sucesora.

Todo surgió luego de que David le preguntó si, al igual que muchos fans, pensaba que The godfather II era mejor que la primera parte. “No, no lo hago. Realmente creo que es más – ¿cómo llamarlo?- artística o algo así, no sé. No pretendo restarle importancia y ser demasiado modesto porque la protagonizo con Bob de Niro, pero al mismo tiempo, es una película diferente”, respondió Al Pacino.

“The godfather es más entretenida. The godfather II es este estudio, esta cosa personal para Francis [Ford Coppola]”, continuó Pacino. “The godfather I -la vi recientemente-, siempre tiene dos o tres cosas en una escena. Siempre estás en la historia. No sabes lo que va a pasar a continuación, es una narración, es realmente una narración en su máxima expresión. The godfather II se linealiza, y [es] un poco diferente, sombría, se mueve lentamente. Pero es una gran película, tengo que decirlo”, agregó.

En la misma entrevista, Al Pacino habló con respecto a la posibilidad de que se retire pronto de la actuación y el libro de memorias que está escribiendo: “Llegas a esa edad, empiezas a hacer cosas así. Me mantuve alejado de eso, pero creo que tengo que hablar sobre ciertas cosas. Está bien, tengo hijos y todo, sería una buena idea y estoy trabajando en ello”.