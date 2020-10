En el marco del lanzamiento de las nuevas siluetas ZX 2K, adidas Originals presenta una nueva edición del #MarvinEncore.

Desde su lanzamiento en 1984, ZX se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia en diseño. En 2020 adidas Originals, inspirada en la tecnología extraña y satisfactoria de ZX 2K BOOST, convierte la experiencia de usar sneakers en espectáculos que cautivan todos los sentidos, es por eso que de la mano de Marvin y distintos creadores presentan una serie de sesiones, donde a través de la música cautivaran el oído y la imaginación del público.

Nos complace anunciar que Robot es el proyecto elegido para llenar el #MarvinEncore de rimas y flow. Llegó el momento de romper todo tipo de convenciones con la música del proyecto creado por Kevin Gutiérrez, el hijo pródigo de Mexicali y el encargado de regalarnos un puñado de discos que han sacudido nuestros playlists el último par de años.

Sabes bien que Robot es uno de los proyectos urbanos más emocionantes de la escena nacional y en esta ocasión, su propuesta se transmitirá desde las instalaciones de WeRock. El nuevo estudio de grabación de la CDMX será testigo de las nuevas versiones en directo de hits como “By My Own“, “A lo mexicano” y una especial sorpresa.

adidas Originals te invita a conocer sus nuevas siluetas ZX 2K BOOST y a disfrutar de Robot en el regreso del #MarvinEncore el próximo (FECHA) a través de nuestro Facebook LIVE.

Esta será una oportunidad única para adentrarte en el sonido de una de las propuestas con más carisma dentro de la escena mexicana.

