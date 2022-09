Se ha confirmado que Hugh Jackman regresará como Wolverine para la tercera entrega de Deadpool, la cual se estrenará el 6 de septiembre de 2024.

La noticia fue anunciada a través de un video en el que aparecen Jackman y Ryan Reynolds, protagonista de la saga. “Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido la D23, pero hemos trabajado muy duro en la próxima película de Deadpool, durante mucho tiempo”, dice Reynolds, haciendo referencia a la D23 Expo que se llevó a cabo a principios de septiembre.

“Realmente he tenido que buscar mi alma en ésta. Su primera aparición en el MCU obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado. Cada Deadpool necesita sobresalir y destacarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo… no tengo nada. Sí, completamente vacío aquí. Y aterrador. Pero teníamos una idea”, continuó Ryan.

“Oye, Hugh, ¿quieres jugar a Wolverine una vez más?”, agrega Reynolds mientras Jackman pasa al fondo. “Sí, claro, Ryan”, responde Jackman. El video termina con “I will always love you” de Whitney Houston, subtitulado como “I will always love Hugh”; además, cuando aparece el logotipo de Deadpool, las garras de adamantium de Wolverine se asoman para romperlo.

Shawn Levy, quien ha trabajado con Ryan Reynolds en Free guy y The Adam project, será el director de Deadpool 3, filme con el que el personaje se unirá oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel. Asimismo, se ha confirmado que Rhett Reese y Paul Wernick, que escribieron las dos primeras películas, estarán a cargo de ésta tercera, que cabe mencionar, también será clasificación R.