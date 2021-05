El MARCO presenta We Shall Not Name This Felling de Sol Oosel y Mario García Torres.

Como parte de las actividades en torno a la exposición La Poética del Regreso de Mario García Torres, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO presenta un acto de Sol Oosel y Mario García Torres titulado We Shall Not Name This Felling, Nueve Preguntas para cualquier Tormenta.

El acto es una especie de conferencia performática donde los artistas utilizarán diversos recursos teatrales (habla, canto, música, ruido, baile) para canalizar diversos personajes del pasado, presente y futuro, y generar una conferencia que muta para ser un híbrido de teatro pobre, performance de arte y concierto pop.

No te pierdas We Shall Not Name This Felling, Nueve Preguntas para cualquier Tormenta, los días jueves 27 de mayo y viernes 28 en punto de las 20:00, Museo MARCO, Zuazua y Jardón S/N, Centro, Monterrey, N.L.

deberas registrarte en : difusion@marco.org.mx

Nota: Oscar G. Hernández