Trent Reznor nos acaba de dar un primer vistazo a lo que será la banda sonora de Mank, la nueva película de David Fincher con Netflix.

Reznor junto con su colaborador de hace tiempo Atticus Ross, fueron quienes se encargaron de componer la música de la nueva producción de Fincher. Con esta, el frontman de Nine Inch Nails suma una más a su lista, ya que anteriormente ya había trabajado con el director en otras de sus cintas.

El pequeño preview de la banda sonora, Trent Reznor lo dio compartiendo en sus redes sociales el website titulado The White Wine Came Up With The Fish. Y una vez que entras en él, te encuentras con una presentación de diapositivas de 210 páginas con imágenes de Mank, mientras que al fondo suena el adelanto de la banda sonora.

“Aquí tienes un sitio secreto en donde puedes escuchar un poco de nuestra música y más (no le digas a nadie)”, escribió Trent Reznor en su cuenta de Twitter junto con la dirección de la página web.

David Fincher’s new film Mank is coming to Netflix December 4th!

Here’s a “secret” site where you can hear a first bit of our score and more (don’t tell anyone):https://t.co/JMgcT2pQgt

— Trent Reznor (@trent_reznor) October 21, 2020