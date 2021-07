Tilda Swinton reveló que forma parte del elenco de una nueva película que el icónico cineasta Wes Anderson se encuentra desarrollando.

Además de confirmar su participación en el proyecto, en una entrevista que tuvo con Variety, Tilda Swinton también reveló que las filmaciones comenzarán en septiembre en España pero, aunque no quiso entrar mucho en detalles, sí dejó muy en claro que la historia del filme no se sitúa en dicho país.

Al parecer, la idea original era que la película se grabara en Roma, pero, por alguna desconocida razón, terminaron cambiando la locación a España a inicios de año. Incluso, según apunta el medio español El País, en los últimos meses en Chinchón, un pueblo ubicado al sureste de Madrid, se han levantado varios escenarios que asemejan un paisaje desértico.

Con los pocos detalles que se han compartido sobre la siguiente obra de Wes Anderson, han surgido varias teorías que especulan que la cinta, aunque no precisamente sea del estilo western, se desarrollará en Estados Unidos; algo que el director no hace desde 2012 con Moonrise kingdom, ya que a partir de ahí todo su cine comenzó a apegarse al mundo europeo.

Éste será el quinto filme en el que Tilda Swinton y Wes Anderson trabajan juntos. La actriz ha hecho aparición en algunas de las películas más populares del director como The french dispatch, The isle of dogs, The grand budapest hotel y, la ya antes mencionada, Moonrise kingdom.

Esperamos pronto tener nuevas noticias de éste proyecto.