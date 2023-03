Estas son las mejores películas de la historia, según Tilda Swinton

Desde 1952, la revista Sight and sound se ha dedicado a preguntarle a importantes figuras de la industria cinematográfica los filmes que consideran son los mejores de la historia. En esta ocasión Tilda Swinton fue la elegida, algo que ya se veía venir debido a que la actriz es una de las más influyentes de la actualidad.

Swinton se ha ganado un importante lugar en el mundo cinematográfico gracias a su talento camaleónico. La filmografía de la actriz incluye desde proyectos comerciales como Doctor Strange de Marvel hasta joyas dirigidas por cineastas de la talla de Pedro Almodóvar y Wes Anderson.

Además, Tilda Swinton también se ha desempeñado como productora y directora. Pero, lo más importante de todo, al igual que nosotros, es una gran consumidora de cine. Así que si en algún momento te preguntaste cuáles eran sus películas favoritas, por acá te tenemos las respuestas.

A Matter Of Life And Death (1946)

Vertigo (1958)

Monsieur Hulot’s Holiday (1953)

To Be Or Not To Be (1942)

Walkabout (1971)

Journey To Italy (1954)

Pickpocket (1959)

Jeanne Dielman (1975)

My Neighbour Totoro (1988)

La Dolce Vita (1960)

Foto vía Facebook Isle of dogs