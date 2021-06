Las protagonistas de Thelma & Louise, Susan Sarandon y Geena Davis, se reunirán para un especial evento que se realizará por el 30 aniversario de la icónica película.

Según informó The Hollywood Reporter, la celebración tendrá lugar el próximo 18 de junio de 2021 en el autocinema The Greek en Los Ángeles, California. Esto gracias a una especial asociación entre MGM y la organización Cinespia.

Previo a la proyección de la película, Susan Sarandon y Geena Davis estarán dando una plática que, además de celebrar el aniversario del clásico, también tiene como fin recaudar fondos para el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles y The Geena Davis Institute on Gender in Media.

Toda la información sobre el evento la puedes consultar dando click aquí.

Hablando del aniversario de la película, Susan Sarandon comentó: “Cuando estábamos filmando Thelma & Louise hace 30 años, no teníamos idea del tipo de impacto cultural que seguiría teniendo durante décadas. En ese momento, era revolucionario en una película tener a dos mujeres que no eran enemigas y se divertían en la pantalla.”

“Creo que ha sido uno de los más grandes avances; hoy en día hay tantos brillantes actrices que hacen películas en las que las mujeres no son adversarias entre sí y tienen el poder de determinar su propio destino”, agregó.

Mientras que Geena Davis dijo: “Lo que fue tan sorprendente fue la intensa reacción a la película. Thelma y Louise terminan conduciendo por un acantilado y los espectadores aún se sienten entusiasmados con su historia.”

“Me hizo darme cuenta de las pocas oportunidades que le damos a las mujeres para que salgan de una película sintiéndose inspiradas y empoderadas por los personajes femeninos. Cambió todo sobre cómo elegí los roles en el futuro”, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.