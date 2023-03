Ayer, durante la ceremonia de los Premios Oscar, Disney liberó el primer avance de su tan mencionada y criticada versión live-action de The little mermaid con Halle Bailey en el papel principal. Como se puede notar en el clip, la historia no tiene grandes cambios: nuevamente seguirá los pasos de Ariel en su intento por convertirse en humana y vivir una gran historia de amor con el Príncipe Eric en la tierra.

Además de Bailey, el nuevo filme cuenta con las actuaciones de Melissa McCarthy como la malvada buja del mar Úrsula, Javier Bardem será el Rey Tritón y Jonah Hauer-King interpreta a Eric. De igual forma, Daveed Diggs, Jacob Tremblay y Awkwafina forman parte del elenco para dar voz a la pandilla submarina de Ariel: Sebastian, Flounder y Scuttle, respectivamente.

Dirigido por Rob Marshall, el live-action de The little mermaid incluye cuatro nuevas canciones que fueron escritas por escritas por el compositor de la película animada original, Alan Menken, en colaboración con Lin-Manuel Miranda.

El filme se estrenará en cines el próximo 26 de mayo. Por el momento, ya puedes checar por acá el tráiler oficial: