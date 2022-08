HBO Max continúa compartiéndonos breves pistas de lo que será su nueva serie de la popular franquicia de videojuegos, The last of us.

Lanzado en 2013 por PlayStation, el videojuego -y ahora el programa de tv- se sitúa 20 años después del Apocalipsis zombie, cuando los infectados deambulan libremente y la mayoría de los sobrevivientes viven en zonas militarizadas altamente vigiladas. La historia sigue principalmente a un contrabandista llamado Joel, quien tiene la tarea de ayudar a una huérfana de 14 años de edad a llegar a un misterioso grupo; cabe destacar que aunque ella se ha infectado, nunca se ha transformado, lo que significa una esperanza de cura para los demás.

The last of us ha sido uno de los videojuegos más aclamados en la historia de los videojuegos, por lo que su adaptación televisiva ha incluido todo un equipo de lujo detrás. El escritor de Chernobyl, Craig Mazin, ha estado al mando del proyecto junto con el creador del juego, Neil Druckmann; además, el compositor original del juego, Gustavo Santaolalla, también está a bordo.

En cuanto al elenco, se ha confirmado que la primera temporada de la serie está protagonizada por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna y Nick Offerman. Está por demás decir que con el fin de ofrecerle a los fans un programa a la altura del juego, no se ha escatimado en el precio, así que su costo “supera con creces la marca de ocho cifras por episodio”, convirtiéndose en uno de los programas de televisión más caros de la historia.

El estreno The last of us está programado para 2023, pero por acá ya puedes ver un avance:

Foto de portada vía YouTube.