The Chemical Brothers ha compartido un nuevo mix de una hora de duración, a través del cual exploran su gran amor por la música dub.

Con canciones de artistas como King Tubby, Mixman y Dub Syndicate, este mix es el primero de una serie de mezclas temáticas que el dúo tiene preparadas para el lanzamiento de su nueva estación, Radio Chemical, en Sonos Radio.

Y hablando sobre este nuevo proyecto, The Chemical Brothers comentó: “Nos complace compartirles una selección de nuestra música favorita, una profunda exploración de nuestras colecciones de discos.”

“Con suerte habrá algo para ti en cualquier momento del día en el que estés sintonizando”, continuaron. “Sigue escuchando mixes exclusivas de DJ que explorarán algunas de nuestras pasiones musicales.”

“El ‘In The Dub Mix’ canaliza nuestro amor por la música dub, donde la base es la batería y el bajo, y el instrumento principal es la mesa de mezclas, donde un retraso que se retroalimenta a sí mismo puede ser tan emocionante como una letra sincera”, agregaron.

Y concluyeron: “Mucha de esta música traspasa los límites de lo que se puede hacer con una pista múltiple y una aplicación de eco, ecualización y fase. Es una inspiración constante para nosotros de lo que es posible en el estudio y de las innumerables formas que puedes encontrar para interpretar una canción.”

Dando click aquí puedes escuchar el mix In The Dub Mix de The Chemical Brothers.

Foto de portada tomada del Facebook de The Chemical Brothers.