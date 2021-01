The Boys fue de lo mejor que pudimos ver en el 2020 ya que su segunda temporada fue toda una explosión brutal de emociones; abrió la posibilidad para nuevas historias y personajes y se ha posicionado como una de las mejores series que Amazon Prime esta haciendo actualmente. Ante esto, el showrunner hizo un anuncio muy interesante hace unos días sobre la tercera temporada.

Eric Kripke, el showrunner de The Boys compartió en sus redes sociales un poco de lo que veremos en la tercera temporada de la serie. Tal parece que uno de los momentos más esperados por los fanáticos que leyeron los comics se hará realidad; uno de los nuevos capítulos lleva como título “Herogasm“, algo que los lectores de esta historia conocen muy bien.

Si hay algo que caracterice a The Boys es su violencia y lenguaje explicito, en las últimas dos temporadas se nos ha mostrado todo tipo de locuras pero “Herogasm” es algo diferente. El nombre lo recibe la celebración anual en la que los superhéroes del mundo se reúnen para una orgía patrocinada por corporaciones y cargada con todo tipo de drogas duras.

Así es, esta historia ha sido pedida por los fanáticos desde el comienzo de la serie y los creadores han hecho caso. A través de su cuenta en Twitter; Eric Kripke mostró la portada del guion correspondiente al sexto capítulo de la tercera temporada.

“Desde el primer día, todos me desafiaron a hacer este episodio. DESAFÍO ALCANZADO, MALDITOS” fue lo que escribió el showrunner en su cuenta de Twitter. No se sabe si Amazon Prime transmitirá con o sin censura este capitulo, el cual promete ser de lo más extremo que se ha visto en toda la historia de la serie. Por el momento no existe una fecha de estreno para la siguiente temporada, pero en vista de que el rodaje se ha quedado un poco rezagado; tal vez tengamos que esperar un tiempo extra.

Crédito foto de portada: Amazon Prime