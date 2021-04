The book of boba fett se encuentra en desarrollo en este momento y tal parece que se está buscando incluir a varios personajes que ya pudimos ver en las dos temporadas pasadas de The mandalorian.

El Mandaloriano tuvo un encuentro con Boba Fett en la segunda temporada de The mandalorian; Boba es un cazarrecompensas que se nos ha presentado desde el inicio de la saga de Star Wars, sin embargo no se sabia mucho sobre este personaje hasta su aparición en esta serie.

Después de su participación Fett revelo que aún tenia muchísimo más que contarnos, invitando a la audiencia a ver su propia serie para continuar desenterrando los grandes secretos detrás de este icónico ser mientras viaja por el universo de Star Wars.

No hay grandes detalles sobre este show, más que Fennec Shand estará dentro del cast; con esto se ha empezado a rumorar sobre si varios personajes que ya hemos visto antes volverán a aparecer en este programa, entre los nombres que se han escuchado están Migs Mayfeld, Greef Karga, Cobb Vanth y hasta el mismo Din Djarin.

The book of boba fett estará bajo la producción de Robert Rodríguez, además de tener a Jon Favreau y Dave Filoni. No hay ninguna fecha confirmada sobre el estreno de este show pero se espera que podamos verlo antes de que se acabe este año a través de Disney+.

Crédito foto de portada: Disney