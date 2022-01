En menos de dos meses The Batman llegará a las salas de cine de todo el mundo y, según se reveló, tendrá una duración de casi tres horas.

El nuevo largometraje dirigido por Matt Reeves ha dado mucho de que hablar, pero también se ha convertido en una de las producciones más esperadas de 2022. Poco a poco se han compartido detalles de este proyecto que tiene a Robert Pattinson de protagonista, y el nuevo es respecto a su duración.

De acuerdo con Variety, The Batman durará dos horas con 47 minutos, sin contar los créditos, convirtiéndose en la película más larga que el personaje haya tenido en solitario, hasta el momento. Anteriormente este puesto estaba ocupado por The dark knight de Christopher Nolan con 165 minutos.

Asimismo, se confirmó que el filme tendrá una clasificación PG-13, es decir que puede ser inadecuada para niños de 17 años de edad o menores, esto debido a que incluye “fuerte contenido violento y perturbador, contenido de drogas, lenguaje fuerte y material sugerente”. Algo parecido a lo que se presentó en la trilogía de Nolan.

Además de Robert Pattinson, The Batman incluye la participación de Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como The Riddler, Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como The Penguin.

La película se estrenará el próximo 4 de marzo en cines y, simultáneamente, en la plataforma de HBO Max.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.