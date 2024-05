Sueños de Agua en Lolita Pank

La expo “Sueños de Agua” es el resultado de varias conversaciones entre les participantes de el Laboratoria de Imaginación + Investigación Artística, LaBIAR. Una piscina común como detonante, experiencias guardadas en la memoria buscando salidas acuáticas, y un cúmulo de preguntas flotando como burbujas.

“Parece sencillo mostrar procesos, y resultados, pero se ha tratado más de sostener un compromiso con une misme, asistir e insistir, y no soltar, escuchar lo que nos gusta de hacer arte, y lo que no tanto, lo que simplemente se tiene que hacer, los no negociables. Sanar en colectividad, e irse a casa con el cora estallado y en soledad, o quedarse a lavar los trastes mientras asimilamos que pasó y cómo nos afectó. ” LolitaPank

Agradecimientos a todas las docentes invitadas, cómplices, gestoras, donadores y colaboradores, que hacen posible una vez más esta exposición y el programa de LaBIAR.

Gracias a: Lorena Kab’nal, @kekenacorvalan, @nina_fiocco, @icosaedroensamblaje, @naninadea, @athepapacostas, Fabiola Iza, @sag.agrio, @alma_camelia, @mujerialeza, Jesus Estefes, @dulaantzi.o, @andrea.bustillos.duhart, @carmenrossette, @gadzhiev.ed, @ayarkut.global ✨ y a la casa de Lolita Pank. Diseño x @a_mar_illo

“Sueños de Agua” estará abierta del 16 de mayo a 1 de junio en LolitaPank, C. Sor Juana Ines de la Cruz 91, Sta María la Ribera, CDMX.

IG: @lolitapank