Todos estamos ansiosos por la llegada de la cuarta temporada de Stranger Things pero en lo que esperamos, el elenco de la serie se reunió para tener una partida de Dungeons & Dragons.

Este juego tiene un especial significado dentro de la serie ya que el programa comienza con las principales estrellas jugando una partida de Dungeons & Dragons antes de que Will Byers (Noah Schnapp) desaparezca y todos terminen envueltos en una extraña aventura.

Así que para no perder el ritmo, algunos de los actores de Stranger Things se reunieron para jugar en línea una versión navideña de Dungeons & Dragons que ha sido titulada Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns.

Los actores que participaron en esta especial partida fueron David Harbour (Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) y Natalia Dyer (Nancy Wheeler).

La cuarta temporada de Stranger Things se espera llegue a Netflix en algún punto de 2021, esto después de que las filmaciones tuvieran que ser pospuestas debido a la pandemia de COVID-19. Son pocos los detalles que se tienen pero si algo es un hecho, es que nuevos personajes se integrarán.

Entre los nuevos actores confirmados se encuentra: Robert Englund (Freddy Krueger), Jamie Campbell Bower (The Mortal Instruments: City of Bones), Eduardo Franco (Booksmart), Joseph Quinn (Howards End), Sherman Augustus (Westworld), Mason Dye (Bosch), Nikola Djuricko (Genius) y Tom Wlaschiha (Game Of Thrones).

Te dejamos a continuación la partida de Dungeons & Dragons:

Créditos foto de portada: Netflix.