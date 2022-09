Netflix ha sido el servicio de streaming que ha tenido la fortuna de estrenar exclusivamente algunas de las adaptaciones cinematográficas de Stephen King, por lo que era de esperarse que con la de Mr. Harrigan’s Phone sucediera lo mismo.

La plataforma ha confirmado que ya comenzó a trabajar en la nueva película de Mr. Harrigan’s Phone, una de las historias cortas que forma parte de la antología If it bleeds, publicada por King en 2020. Según se informó, tanto el guión con la dirección del filme están a cargo de John Lee Hancock, conocido por proyectos como El novato y The blind side.

Esta historia de Stephen King sigue los pasos de Craig, un joven que, después de enseñarle a utilizar su celular, entabla una fuerte amistad con un anciano gracias al amor por los libros que comparten. Sin embargo, la situación se pone turbia cuando al morir el anciano, Craig se da cuenta que aún puede tener comunicación con él a través del teléfono con el que fue enterrado.

Jaeden Martell, actor de It, será el protagonista de la película junto a Donald Sutherland (Juegos del hambre). Además, Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Thomas Francis Murphy y Peggy J. Scott también forman parte del elenco.

Mr. Harrigan’s Phone se estrenará el próximo 5 de octubre a través de la plataforma de Netflix. Esperamos pronto tener un primer vistazo del filme.

Foto de portada vía Twitter.

