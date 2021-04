Se ha compartido el tráiler oficial de Spiral: From The Book Of Saw, la nueva película protagonizada por Chris Rock, Samuel L. Jackson y Max Minghella.

En este siguiente y séptimo filme de la franquicia de Saw, veremos a Rock, Jackson y Minghella interpretar a tres oficiales que se encuentran investigando una serie de horripilantes asesinatos en Nueva York que “recuerdan inquietantemente el espantoso pasado de la ciudad”.

Spiral: From The Book Of Saw estuvo bajo la dirección de Darren Lynn Bousman, quien el año pasado, en una entrevista con NME, comentó: “La franquicia Saw es una máquina tan bien engrasada. Ni siquiera puedo explicar la nostalgia de poder hacer otra ahora.”

“Pero esta película es tan única y diferente de lo que creo que la gente espera y para lo que está lista”, continuó. “Eso es lo que hizo que volver a la franquicia fuera tan emocionante. Leí el guión y pensé: ¡Mierda! Esto es realmente bueno.”

Y agregó: “No parecía una secuela en absoluto. Se siente como una película de Saw y tiene algunos elementos muy Saw, pero definitivamente es algo único.”

El estreno de Spiral: From The Book Of Saw se realizará en cines el próximo 14 de mayo. Checa a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada vía YouTube.