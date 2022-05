Paramount Plus ha compartido el tráiler oficial de The streaming wars, la nueva película de South park.

El año pasado la plataforma de streaming cerró un trato con Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie animada, para desarrollar una gran cantidad de contenido en torno a las aventuras de Cartman y compañía, incluyendo 14 filmes. Este acuerdo ya comenzó a tomar forma y el día de hoy se compartió un muy breve vistazo de The streaming wars.

Pese a que la película llega el próximo primero de junio (es decir en un par de semanas), son pocos los detalles que se tienen al respecto. Según se reveló, en esta entrega Cartman se enfrentará a su madre en una batalla, mientras se desarrolla un conflicto épico que amenaza la existencia misma de South park.

El teaser que se liberó dura tan sólo 15 segundos, de los cuales sólo tres muestran un avance del largometraje, y básicamente sólo se ve a Cartman llorando con su madre. Lo bueno es que ya no tendremos que esperar mucho para verla.

The streaming wars es la tercera película que se desarrolla parte del nuevo acuerdo entre Paramount Plus y los creadores de South park. Los dos primeras fueron Post Covid y Post Covid: The Return of Covid, lanzadas el año pasado.

