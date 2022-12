Snoop Dogg es uno de los raperos más importantes de los últimos años, pero de alguna forma esto no hubiera sido posible sin Tupac.

En una reciente entrega de The 85 south comedy show, el Doggfather habló sobre cómo su antiguo compañero del sello Death Row le enseñó a convertirse en una verdadera “estrella”, alentándolo a “elevar su estilo” y adoptar una personalidad “proxeneta”. “Todavía me visto como un n-gga del barrio: pantalones caqui, Chucks”, explicó haciendo referencia a su guardarropa post-Doggystyle.

“Ese n-gga [Tupac] me dijo algo así como: ‘tú y yo vamos a tener una reunión… Estamos intensificando nuestro juego. Tenemos que cambiar tu apariencia, Snoop Dogg. Eres un proxeneta, negro. Las perras te aman. Vuelas. ¡Tienes que empezar a mostrar tu lado volador! Voy a vestirte. Voy a llamar a este negro Dion Scott; haz que te ajusten los trajes, te arreglen el cabello, te arreglen las uñas. Pon algo de proxenetismo en la pantalla, n-gga’”, dijo el rapero.

Snoop Dogg admitió que inicialmente se sintió incómodo usando ropa tan fuera de su estilo (sin mencionar que le quedaba muy ajustada) hasta que se adaptó a su nuevo guardarropa y entendió la lección que Tupac estaba tratando de enseñarle. “Me vistió con trajes, Louis Vuitton, Gucci, ¡mierda que ni siquiera podía deletrear o pronunciar! Toda esta mierda italiana”, continuó.

Y concluyó: “Sólo mira cómo me paró cuando lo estoy usando. ¡Estoy tratando de entenderlo! Estoy como, ‘¿Me veo bien? ¡Espero no lucir dulce porque estos pantalones están apretados como un muthafucka!’ Una vez que me sentí cómodo con eso, fue como, ‘OK, este n-gga me está enseñando cómo ser una estrella’. Como, niveles y capas. ‘Te conocemos pandillero, amigo, pero ¿puedes ir más alto que eso? ¿Qué pasa si un n-gga te llama para estar en una película donde quieren que seas abogado? ¿Qué pasa si un negro quiere que seas detective?’”.

Foto de portada vía Facebook Snoop Dogg.