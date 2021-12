Una vez más Snoop Dogg y 50 Cent unirán fuerzas, ahora para la creación de una nueva serie en colaboración con el canal de televisión estadounidense Starz.

Titulado A moment in time: Murder was the case, el show explorará el juicio por asesinato que Snoop Dogg enfrentó a inicios de los noventa, cuando, tras el estreno de su álbum Doggystyle, el rapero fue culpado de la muerte de Philip Woldermariam, miembro de una pandilla rival que fue asesinado a tiros por su guardaespaldas McKinley Lee.

La serie ya se había rumoreado hace algún tiempo, sin embargo, el anuncio oficial se hizo hoy con 50 Cent compartiendo el siguiente mensaje: “Murder was the case es una historia increíble. Snoop tenía el álbum más grande del país y luchaba por su libertad en la sala del tribunal. El único lugar con el que puedes ir en este increíble viaje es con G-Unit Film & Television. Estoy emocionado de trabajar con Snoop para llevarlo a la televisión”.

“Estoy emocionado de finalmente contar la historia de Murder was the case. Este fue un momento crucial en mi vida y mi carrera y he esperado deliberadamente hasta encontrar el socio adecuado para llevar esto a la pantalla”, agregó Snoop Dogg.

Según se anunció, Snoop Dogg y 50 Cent fungirán como productores ejecutivos de Murder was the case, siendo ésta la segunda entrega de la serie de antología creada por Starz, A moment in time. Aún no hay fecha de estreno oficial.

Anteriormente, el Dogg Father abordó este tema en una canción titulada de la misma forma que la nueva serie, la cual se volvió todo un éxito con más de 5 millones de copias vendidas. Además, en 1994, Dr. Dre también utilizó ese título para un corto que dirigió él mismo.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.