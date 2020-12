Run The Jewels, el dúo de rap ha unido fuerzas con otro icónico dúo como lo es Royal Blood para una nueva versión de “The Ground Below“. “Royal Jewels es el último sueño hecho realidad”

El dúo de rap compartió un breve fragmento del track en Twitter revelando que habían vuelto a visitar la pista “Run The Jewels 4” con la ayuda de la banda de Brighton (también conocida como Mike Kerr y Ben Thatcher).

Lanzada la noche de ayer (3 de diciembre), la nueva versión de la canción se describe como “una secuela desafiante, poderosa y completamente renovada”. “Royal Jewels es el mejor escenario de sueño hecho realidad”, explicó Royal Blood. “Es una alianza que deseamos que continúe por mucho tiempo”.

El-P de RTJ dijo: “Somos grandes admiradores de las bandas del otro. Hace un tiempo, pasamos el rato y tocamos canciones que amamos, una de las mías fue “Ether” de Gang Of Four, que luego probé para el suelo de abajo”.

Run The Jewels llegará a Adult Swim para realizar un concierto

“Mike y yo pensamos que sería genial tener la versión de Royal Blood en el suelo de abajo; se la enviamos y ellos la mataron”. La nueva colaboración llega después de que Run The Jewels estrenara la nueva canción “No Save Point” el mes pasado, que se tomó de la banda sonora del nuevo videojuego Cyberpunk 2077.

Foto Instagram Royal Blood / Instagram Run The Jewels