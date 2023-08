(Re)encuentros de Aniversario LEC y Ex Teresa

El Ex Teresa Arte Actual y Laboratorio de Cine Experimental LEC, celebran con tres días de cine expandido y arte sonoro para sus respectivos X y XXX aniversario. Al que se suma el XX aniversario de Trinchera Ensamble.

Para estas jornadas se presentarán 9 proyectos en colaboración con más de 30 artistas.

“El LEC Laboratorio Experimental de Cine, fundado en 2013, surgió con la idea de reunir el trabajo, esfuerzo y energía de una comunidad de artistas que buscaban construir colectivamente ese espacio inexistente. Algunos de los miembros del LEC nos conocimos en Trinchera Ensamble, fundado en 2003 como un proyecto de exploración artística que navegó entre el performance, la imagen en movimiento y las artes plásticas. En estos años hemos continuado con esa búsqueda y hoy nos unimos al festejo del 30 aniversario del Ex Teresa Arte Actual con una encuentro de experimentación sonora y de cine expandido.”

Ex Teresa Arte Actual es uno de los primeros espacios para el performance en nuestro país y para el arte no objetual en él se crea, investiga y divulga el arte y la cultura de nuestro tiempo. Es un espacio destinado a posibilitar el ejercicio del arte con soportes y tendencias diversa y difundir las corrientes experimentales del arte. El Ex Teresa da cuenta de la escena contemporánea nacional e internacional en torno a prácticas artísticas como la experimentación sonora, audiovisual y escénica, performance y arte acción, videoarte e instalación de sitio específico.

Programa (Re)Encuentros de X, XX y XXX aniversario:

Jueves 3 de agosto, 19:00 hrs: Angélica Castello, Marra + Ramón del Buey + Fernando Vigueras

Viernes 4 de agosto, 19:00 hrs: Rodrigo Ambriz + Arthur Henry Fork +Alejandro Tux, Nika Milano, Marcela Cuevas + Carolina Jashchack + Elena Solis + Daniela Solis

Sábado 5 de agosto, 18:00 hrs: Tito Rivas, Guillermo Olivera + Chris Cogburn, Trinchera Ensamble + Generación espontánea.

El acceso a estas jornadas es completamente Entrada Libre, todo en el Ex Teresa, Lic. Verdad 8, Centro Histórico de la CDMX.

